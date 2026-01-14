Капкан и крики: Европа не сможет бороться с Трампом из-за Гренландии
Габор Штир заявил НСН, что Европе не нравится попытка США присвоить Гренландию, но она ничего не может сделать, поэтому не будет никаких последствий, включая распад НАТО.
У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Копенгаген предупредил Мадрид, что возможный захват США Гренландии, автономной территории Дании, создаст риски для остальной части Евросоюза и прежде всего для Испании, сообщает El Mundo со ссылкой на источники. Дания — один из ключевых партнеров Испании в ЕС, отмечает издание. В обращении правительство Метте Фредериксен попросило Мадрид о поддержке и «решительных действиях», а также заявило, что Дании будет «очень трудно» помешать Трампу занять остров и власти королевства «в ужасе» от перспективы столкновения с США. Штир уверен, что Европа не вступится за Гренландию.
«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия – это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Европа ничего не может сделать, потому что она сосредоточена на Украине. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Британцы, испанцы, французы попробуют на словах и все, так как сил нет. Трамп очень хорошо это понимает, он осознает, что Европа у него в кармане, она ничего не будет делать против, только кричать. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», - рассказал он.
США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для системы про "золотой купол", заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
