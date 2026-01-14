«Европа оказалась в капкане, она думала, что Россия – это самый главный вызов, но теперь страны получили другой вызов. Европа ничего не может сделать, потому что она сосредоточена на Украине. Конечно, подобные заявления США по Гренландии нарушают международные принципы. Трамп думает, что Европа слабая и не будет сопротивляться. У Европы нет такой армии, которая могла бы вступить в боестолкновения с военнослужащими США из-за Гренландии. Британцы, испанцы, французы попробуют на словах и все, так как сил нет. Трамп очень хорошо это понимает, он осознает, что Европа у него в кармане, она ничего не будет делать против, только кричать. Европе это не нравится, но она ничего не может сделать, не будет никаких последствий, распада НАТО и так далее, ничего», - рассказал он.

США нужна Гренландия ради национальной безопасности, это важно для системы про "золотой купол", заявил Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

