Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине
5 марта 202616:31
Пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Москва остаётся открытой к переговорам по украинскому урегулированию.
«Мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда», - сказал представитель Кремля в интервью «Вестям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию поставлены на паузу из-за ситуации в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
