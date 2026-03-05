Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине

Пауза в переговорах по Украине сложилась по объективным причинам. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров: Дух Анкориджа испаряется

По его словам, Москва остаётся открытой к переговорам по украинскому урегулированию.

«Мы заинтересованы. Мы ожидаем следующего раунда», - сказал представитель Кремля в интервью «Вестям».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию поставлены на паузу из-за ситуации в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
