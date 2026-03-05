Сябитова призвала женщин не мешать мужским хобби
Запрещать увлечения для партнера — это ошибочный путь в отношениях, заявила НСН Роза Сябитова.
Женщинам не нужно подстраиваться и изображать интерес к увлечениям партнера, но и запрещать их не нужно, рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с НСН.
Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании. 36% дам признались, что им приходилось изображать интерес, чтобы привлечь внимание мужчин. Такие результаты показал опрос, проведенный букмекерами. Сябитова усомнилась, что такая тактика принесет женщинам успех.
«Я думаю, что это результат псевдосоветов, которые сейчас дают в интернете коучи и всевозможные инфоцыгане. На самом деле, это может сработать только на короткий срок. Я как сваха с 30-летним стажем всегда говорю своим невестам: надо оставаться собой. В любом случае девушкам придется предстать перед мужчиной в том облике, в котором ты живешь. А начинать семейную жизнь с обмана — это неправильно. Все должно строиться на доверии», — указала она.
Сябитова добавила, что наличие интересов у мужчин, наоборот, помогает женщинам.
«Если мы не говорим про вредные привычки — алкоголизм, игровую зависимость — то вторые половинки просто принимают увлечения партнера, если они в рамках разумного. Иногда это даже полезно. Мужчина занимается охотой или рыбалкой — отлично. Значит, женщина сможет встретиться с подругами, навестить родителей. Самое главное — это принять то, что есть у вашего партнера, а не запрещать. Если неинтересно — не обязательно разделять это хобби. Если на семью не хватает времени — значит сядьте и поговорите, что какой-то день для семьи, какой-то для чего-то еще. Все современные люди и умеют разговаривать», — подчеркнула она.
Ранее психолог Ольга Мануковская в пресс-центре НСН призвала женщин делать первый шаг для знакомства с мужчиной.
