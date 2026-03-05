Сябитова призвала женщин не мешать мужским хобби

Запрещать увлечения для партнера — это ошибочный путь в отношениях, заявила НСН Роза Сябитова.

Женщинам не нужно подстраиваться и изображать интерес к увлечениям партнера, но и запрещать их не нужно, рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с НСН.

Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании. 36% дам признались, что им приходилось изображать интерес, чтобы привлечь внимание мужчин. Такие результаты показал опрос, проведенный букмекерами. Сябитова усомнилась, что такая тактика принесет женщинам успех.

Сябитова назвала максимально допустимую разницу в возрасте партнеров
«Я думаю, что это результат псевдосоветов, которые сейчас дают в интернете коучи и всевозможные инфоцыгане. На самом деле, это может сработать только на короткий срок. Я как сваха с 30-летним стажем всегда говорю своим невестам: надо оставаться собой. В любом случае девушкам придется предстать перед мужчиной в том облике, в котором ты живешь. А начинать семейную жизнь с обмана — это неправильно. Все должно строиться на доверии», — указала она.

Сябитова добавила, что наличие интересов у мужчин, наоборот, помогает женщинам.

«Если мы не говорим про вредные привычки — алкоголизм, игровую зависимость — то вторые половинки просто принимают увлечения партнера, если они в рамках разумного. Иногда это даже полезно. Мужчина занимается охотой или рыбалкой — отлично. Значит, женщина сможет встретиться с подругами, навестить родителей. Самое главное — это принять то, что есть у вашего партнера, а не запрещать. Если неинтересно — не обязательно разделять это хобби. Если на семью не хватает времени — значит сядьте и поговорите, что какой-то день для семьи, какой-то для чего-то еще. Все современные люди и умеют разговаривать», — подчеркнула она.

Ранее психолог Ольга Мануковская в пресс-центре НСН призвала женщин делать первый шаг для знакомства с мужчиной.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Jorg Lange / DPA
ТЕГИ:ЖенщиныМужчиныСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры