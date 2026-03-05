Женщинам не нужно подстраиваться и изображать интерес к увлечениям партнера, но и запрещать их не нужно, рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с НСН.

Более трети женщин притворялись увлеченными спортом, чтобы понравиться партнеру на первом свидании. 36% дам признались, что им приходилось изображать интерес, чтобы привлечь внимание мужчин. Такие результаты показал опрос, проведенный букмекерами. Сябитова усомнилась, что такая тактика принесет женщинам успех.