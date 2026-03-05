Праздник 8 Марта в казачьих станицах воспринимается неоднозначно, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.

«Праздник 8 Марта в казачьих станицах воспринимается неоднозначно. Есть разное отношение к этому празднику, его происхождению. Почему этот праздник начался, есть несколько версий. Женщину всегда чтили, и сейчас, разумеется. Мы женщин-казачек поздравляем с Днем матери-казачки, также на первый план выходят церковные праздники», - рассказала она.

День матери-казачки отмечается ежегодно 4 декабря (по старому стилю 21 ноября), совпадает с православным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы. Это праздник силы, стойкости и верности, установленный более 200 лет назад в честь героической обороны станицы Наурской женщинами-казачками в 1774 году.

По сообщениям СМИ, свыше 19 тысяч казаков принимают участие в спецоперации на Украине, среди них от 350 до 900 женщин-казачек. Образ казачки исторически ассоциируется с верной женой, заботливой матерью и хорошей хозяйкой, они испокон веков являлись образцом верности и женственности. В разных городах и станицах страны есть казачьи добровольческие отряды, где женщины-казачки шьют, варят борщи и пекут пироги, колют дрова, лечат душевные раны бойцам. «Невидимый фронт СВО» – так еще называют матерей, жен, сестер, всех, кто не остался в стороне от общего благого дела.

