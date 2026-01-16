Если Дональду Трампу удастся заполучить Гренландию, это может привести к формированию нового, панарктического блока стран Северной Европы, и тогда поражение Дании станет в долгосрочной перспективе победой. Об этом НСН рассказал директор Центра эконмики Севера и Арктики Александр Пилясов.

Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме, сообщила гренландская радиостанция KNR. По словам дипломата, она столкнулась с большим давлением, хотя и готовилась ко всем возможным сценариям. В свою очередь её коллега из МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал, что «фундаментальные разногласия сохраняются». Дипломаты встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на фоне заявлений из Вашингтона о том, что США нужна Гренландия, и рассмотрения законопроекта о её аннексии. Пилясов предположил, к чему может привести переход Гренландии под контроль США.

«Мне кажется, это может быть таким импульсом к тому, чтобы, например, все страны Северной Европы создали какое-то новое своё единство с точки зрения взаимодействия в Арктике. Оно у них и раньше было, был Совет парламентариев североевропейских арктических стран, туда входили Швеция, Норвегия. Если Трамп доведет ситуацию с Гренландией до конца, то это может стать катализатором объединения стран Северной Европы, претендующих на Арктику. То есть Дания отдельно не может противостоять США, но совокупно Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания формируют такой единый блок, такая северная квази-империя. Могут быть запущены долговременные процессы перекройки странового деления мира и в первую очередь стран, которые входят в Арктику. Это может быть одной из форм, чтобы сделать поражение победой», - раскрыл он.