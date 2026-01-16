«Новая квази-империя»: Чем Северная Европа ударит по Трампу за Гренландию
Александр Пилясов заявил НСН, что покупка Гренландии является частью плана Трампа установить глобальное доминирование, а страны Северной Европы в ответ могут создать мощный альянс сопротивления.
Если Дональду Трампу удастся заполучить Гренландию, это может привести к формированию нового, панарктического блока стран Северной Европы, и тогда поражение Дании станет в долгосрочной перспективе победой. Об этом НСН рассказал директор Центра эконмики Севера и Арктики Александр Пилясов.
Глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме, сообщила гренландская радиостанция KNR. По словам дипломата, она столкнулась с большим давлением, хотя и готовилась ко всем возможным сценариям. В свою очередь её коллега из МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал, что «фундаментальные разногласия сохраняются». Дипломаты встречались с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио на фоне заявлений из Вашингтона о том, что США нужна Гренландия, и рассмотрения законопроекта о её аннексии. Пилясов предположил, к чему может привести переход Гренландии под контроль США.
«Мне кажется, это может быть таким импульсом к тому, чтобы, например, все страны Северной Европы создали какое-то новое своё единство с точки зрения взаимодействия в Арктике. Оно у них и раньше было, был Совет парламентариев североевропейских арктических стран, туда входили Швеция, Норвегия. Если Трамп доведет ситуацию с Гренландией до конца, то это может стать катализатором объединения стран Северной Европы, претендующих на Арктику. То есть Дания отдельно не может противостоять США, но совокупно Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания формируют такой единый блок, такая северная квази-империя. Могут быть запущены долговременные процессы перекройки странового деления мира и в первую очередь стран, которые входят в Арктику. Это может быть одной из форм, чтобы сделать поражение победой», - раскрыл он.
Более того, Пилясов объяснил, что покупкой Гренландии Трамп хочет без больших потерь и расходов заполучить контроль над арктическими транспортными путями, и в целом это укладывается в его желание глобального доминирования.
«В Гренландии есть запасы редкоземельных металлов, но они не такие сумасшедшие, как российские или китайские. Это, скорее, пиар-шаг по установлению хозяина в западном полушарии. Во вторую очередь, это ресурсный шаг: пока нефтяных запасов, несмотря на очень большие усилия по поискам на шельфе Гренландии, обнаружить не удалось. Ну, а третий момент – это вопрос геополитики, контроля транспортных маршрутов. Желание контроля очень важно для Трампа. Он впервые из всех президентов Штатов стал ставить вопросы о цене глобального доминирования. И вот он ищет, как экономным образом его обеспечить. Приобретение Гренландии может быть вписано в эту концепцию не слишком дорого, но очень результативно установить контроль над арктическими транспортными путями. Гренландия – это задел на черный день. Она, может, сегодня ничего не даст, но будет нависать над арктическими странами как американская территория и сдерживать своим присутствием», -предположил он.
Также собеседник НСН раскрыл, кто из европейцев в первую очередь проиграет от того, что Гренландия станет американской.
«Я думаю, первый проигравший - Европа, второй - Канада. Потому что Канада нависает следующей – там тоже арктические активы и контроль. Поэтому Канада становится предельно уязвимой, и ей нужно вырабатывать стратегию адаптации к новым реальностям и новым аппетитам Трампа. Но это мы исходим из того, что ситуация в Штатах будет под контролем», - объяснил Пилясов.
При этом он раскрыл, как американское присутствие в Гренландии скажется на интересах России и Китая.
«Я думаю, что самой разумной и очевидной реакцией на это, учитывая парк американских спутников в Арктике, учитывая возможности военного флота, кроме ледокольного, станет, конечно, наша с Китаем консолидация спутниковой группировки, контроля. Потому что вряд ли американцы смогут и будут размещать что-то новое по военной части в Гренландии», - подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил НСН, что отправка 31 европейского военнослужащего в Гренландию для защиты острова от возможного вторжения США выглядит скорее символическим шагом, чем реальной мерой безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
