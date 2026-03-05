Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела
Уголовное дело создании преступного сообщества было возбуждено в отношении экс-первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РИА Новости.
СМИ: Недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что также Цаликов обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, совершённом участниками преступного сообщества, в легализации похищенного и взяточничестве.
«Цаликов задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - заключила она.
Ранее бывший командующий 58-й армией Иван Попов получил пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Злое кино смотреть не будут»: Войтинский заступился за «Чебурашку»
- Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине
- Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела
- «Женщин чтят всегда!»: Как праздник 8 Марта встречают в казачьих станицах
- Александр Лукашенко помиловал 18 осужденных
- «Вплетаем молитву в маскировочные сети»: Как труженицы тыла помогают бойцам СВО
- Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с БПЛА
- «Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями
- Сябитова призвала женщин не мешать мужским хобби
- МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной 6 марта