Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело создании преступного сообщества было возбуждено в отношении экс-первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает РИА Новости.

СМИ: Недостатки расследования и брань фигурантов помешали утвердить обвинение по делу генерала Булгакова

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что также Цаликов обвиняется в хищении бюджетных денежных средств, совершённом участниками преступного сообщества, в легализации похищенного и взяточничестве.

«Цаликов задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - заключила она.

Ранее бывший командующий 58-й армией Иван Попов получил пять лет колонии за мошенничество и служебный подлог, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

