Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела

Лавров: «Дух Анкориджа» после переговоров России и США на Аляске испаряется Двенадцать тысяч россиян эвакуировались из зоны конфликта на Ближнем Востоке Два беспилотника упали и взорвались в Нахичевани Карантин в Прокопьевском психоневрологическом интернате Кемеровской области снят В российских автосервисах опровергли дефицит запчастей из-за хаоса на Ближнем Востоке Психиатр предупредил о весеннем росте количества срывов у людей с алкогольной зависимостью