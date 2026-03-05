Александр Лукашенко помиловал 18 осужденных

Отмечается, что 11 помилованных - это женщины, у шести из которых есть дети, в том числе с инвалидностью и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

«Все они признали вину, раскаялись в содеянном, а также обещали вести правопослушный образ жизни», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

