СМИ: Макрон хочет ответить на пошлины Трампа «торговой базукой»

Речь идёт о механизме противодействия экономическому принуждению. Инструмент, неофициально названный «торговой базукой», вступил в силу в декабре 2023 года. Он позволяет ЕС принимать широкий спектр ответных мер на недобросовестное давление третьих стран. Среди возможных шагов — введение тарифов, ограничение торговли услугами, доступ на финансовые рынки и меры в области инвестиций.

Призыв Макрона прозвучал после того, как администрация лидера США Дональда Трампа ввела пошлины, мотивируя это позицией ЕС по вопросу Гренландии. Французский лидер указал на необходимость коллективного противодействия таким угрозам со стороны Европейского союза.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин в отношении ряда стран ЕС из-за Гренландии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

