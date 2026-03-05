«Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями

На СВО можно найти супругу со схожими ценностями, такие случаи встречаются не так редко, заявила капитан МЧС России, основатель и руководитель проекта «Женщины в погонах» Ксения Волкова в пресс-центре НСН.

«У нас в разных подразделениях, включая МЧС, служат семьями. Также у меня есть знакомые и друзья, которые познакомились уже на СВО. Например, оба врача поехали служить на СВО, там у них сложилась семья, а уже недавно родился ребенок. Не только уезжают туда семьями, но семьями и приезжают. Это возможность найти своего человека со схожими ценностями. При желании это всегда возможно», - отметила она.

Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.

