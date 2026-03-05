«Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями
Зачастую на СВО уезжают служить семьями, а кто-то и находит свою судьбу на передовой, заявила НСН капитан МЧС России Ксения Волкова.
На СВО можно найти супругу со схожими ценностями, такие случаи встречаются не так редко, заявила капитан МЧС России, основатель и руководитель проекта «Женщины в погонах» Ксения Волкова в пресс-центре НСН.
«У нас в разных подразделениях, включая МЧС, служат семьями. Также у меня есть знакомые и друзья, которые познакомились уже на СВО. Например, оба врача поехали служить на СВО, там у них сложилась семья, а уже недавно родился ребенок. Не только уезжают туда семьями, но семьями и приезжают. Это возможность найти своего человека со схожими ценностями. При желании это всегда возможно», - отметила она.
Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- «Злое кино смотреть не будут»: Войтинский заступился за «Чебурашку»
- Песков: Россия заинтересована в продолжении переговоров по Украине
- Бывший первый замминистра обороны Цаликов стал фигурантом уголовного дела
- «Женщин чтят всегда!»: Как праздник 8 Марта встречают в казачьих станицах
- Александр Лукашенко помиловал 18 осужденных
- «Вплетаем молитву в маскировочные сети»: Как труженицы тыла помогают бойцам СВО
- Алиев призвал Иран извиниться перед Азербайджаном после инцидента с БПЛА
- «Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями
- Сябитова призвала женщин не мешать мужским хобби
- МИД РФ анонсировал новый обмен пленными с Украиной 6 марта