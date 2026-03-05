«Женщины в погонах»: На СВО можно найти супругу со схожими ценностями

Зачастую на СВО уезжают служить семьями, а кто-то и находит свою судьбу на передовой, заявила НСН капитан МЧС России Ксения Волкова.

На СВО можно найти супругу со схожими ценностями, такие случаи встречаются не так редко, заявила капитан МЧС России, основатель и руководитель проекта «Женщины в погонах» Ксения Волкова в пресс-центре НСН.

«У нас в разных подразделениях, включая МЧС, служат семьями. Также у меня есть знакомые и друзья, которые познакомились уже на СВО. Например, оба врача поехали служить на СВО, там у них сложилась семья, а уже недавно родился ребенок. Не только уезжают туда семьями, но семьями и приезжают. Это возможность найти своего человека со схожими ценностями. При желании это всегда возможно», - отметила она.

Женщины-казачки служат на фронте в медицинских подразделениях, поварами, а также взяли на себя все обязанности в тылу, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в пресс-центре НСН.

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЖенщиныСпецоперация

