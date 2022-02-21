Медведев сравнил Донбасс с Южной Осетией
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае признания ДНР и ЛНР давление будет запредельным, но Россия готова этому противостоять. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе внеочередного заседания Совета Безопасности Медведев сравнил ситуация с Донбассом с Южной Осетией и Абхазией.
«Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учетом опыта, что мне тогда пришлось признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Это позволило сохранить жизни сотням тысяч людей», – подчеркнул Медведев.
Зампредседателя Совета безопасности также отметил, что через некоторое время напряжение, которое сейчас «вибрирует» будет спадать.
«От этой ситуации устанут, и сами будут просить нас вернуться к дискуссиям и переговорам», – уверен политик.
По словам Медведева, подавляющее большинство россиян положительно бы отреагировали на признание суверенитета ЛНР и ДНР.
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