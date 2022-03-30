Абхазия не планирует входить в состав России

Вопрос о вхождении Абхазии в состав России не рассматривается. Такое заявление сделал спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, передает «Интерфакс».

Кварчия отметил, что Абхазия провозглашена независимым государством в Конституции республики. По его словам, Россия только является стратегическим партнером Абхазии.

Политик также прокомментировал заявление президента Южной Осетии о планах республики войти в состав РФ. Кварчия указал на то, что это суверенное право республики и подчеркнул, что речь идет о воссоединении осетинского народа.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Абхазия
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