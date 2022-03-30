«Позитивное продвижение». Лавров прокомментировал переговоры с Украиной в Стамбуле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прошедшие в Турции российско-украинские переговоры ещё не являются окончательным результатом, сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле не стали прорывом

В ходе Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана он отметил, что итог встречи в Стамбуле можно расценивать как «позитивное продвижение вперед».

«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины... так же как и понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», - подчеркнул российский министр.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что в письменных предложениях Украины, которые были переданы России на встрече в Турции, говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и фиксация безблокового статуса страны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияСергей Лавров
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