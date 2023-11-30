«Быть врагом США опасно, другом – смертельно»: Умер бывший госсекретарь Киссинджер

Наиболее яркий этап политической карьеры Киссинджера приходится на период с 1969 по 1977 год, когда он был первым советником по национальной безопасности и госсекретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Свой пост он покинул в 53 года, после чего еще четыре десятилетия консультировал по стратегическим отношениям с лидерами мировых государств.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Генри Киссинджер выступал за разрядку в отношениях в Советским Союзом, за что неоднократно подвергался критике со стороны своих коллег. По мнению американских консерваторов, его стремление к компромиссу с Москвой было равносильно предательству входивших в Варшавский договор стран. Тем не менее, госсекретарь отзывался о России с уважением, и призывал с ней считаться.

«Россия – это великая страна с большой историей. Мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», - признался как-то Киссинджер.

Он неоднократно отмечал, что Россия играла важную роль в мировой истории, защищая Европу от различных угроз. Российские ценности он называл неизменными, а попыткам изменить страну с помощью силы предрекал провал.

ВЗГЛЯД НА УКРАИНУ

Киссинджер придерживается точки зрения, что Москва приняла решение начать спецоперацию на Украине после предложения пригласить Украину в НАТО. Он неоднократно называл эту идею со стороны Запада ошибкой, которая и привела к вооруженному конфликту между соседствующими странами.