«Быть врагом США опасно, другом – смертельно»: Умер бывший госсекретарь Киссинджер

Один из ярчайших политиков прошлого века Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте, прожив 100 лет.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ушел из жизни, прожив 100 лет. Он умер 29 ноября в своем доме в Коннектикуте. Родные и близкие политика пока не разглашали обстоятельства смерти, но, учитывая возраст Киссинджера, вероятно, причина смерти является естественной. О его отношении к России, геополитических взглядах и вкладе в мироустройство – в материале НСН.

Генри Киссингер родился под именем Хайнц Альфред 27 мая 1923 года в семье ортодоксальных евреев в немецком городе Фюрт. Его отец работал в школе, мать была дочерью скотовода. После прихода национал-социалистов к власти в Германии в 1933 глава семейства потерял работу, и Киссингеры решили уехать из страны. Они отправились в США по приглашению двоюродной сестры Паулы, приняв от нее финансовое обеспечение семьи. За год до начала Второй мировой войны Киссингеры осели в Нью-Йорке, после переезда Хайнц Альфред начал стал называть себя Генри, а фамилия стала произноситься на американский лад – Киссинджер. В 1943 году он был призван на службу в армию, вступил в ряды военных разведчиков, и принимал участие в различных операциях, включая битву за Арденны.

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Наиболее яркий этап политической карьеры Киссинджера приходится на период с 1969 по 1977 год, когда он был первым советником по национальной безопасности и госсекретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Свой пост он покинул в 53 года, после чего еще четыре десятилетия консультировал по стратегическим отношениям с лидерами мировых государств.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Генри Киссинджер выступал за разрядку в отношениях в Советским Союзом, за что неоднократно подвергался критике со стороны своих коллег. По мнению американских консерваторов, его стремление к компромиссу с Москвой было равносильно предательству входивших в Варшавский договор стран. Тем не менее, госсекретарь отзывался о России с уважением, и призывал с ней считаться.

«Россия – это великая страна с большой историей. Мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», - признался как-то Киссинджер.

Он неоднократно отмечал, что Россия играла важную роль в мировой истории, защищая Европу от различных угроз. Российские ценности он называл неизменными, а попыткам изменить страну с помощью силы предрекал провал.

ВЗГЛЯД НА УКРАИНУ

Киссинджер придерживается точки зрения, что Москва приняла решение начать спецоперацию на Украине после предложения пригласить Украину в НАТО. Он неоднократно называл эту идею со стороны Запада ошибкой, которая и привела к вооруженному конфликту между соседствующими странами.

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По его мнению, Украина может поставить точку в конфликте, отказавшись от вступления в альянс и сохранить нейтральный статус. Российско-украинский конфликт можно закончить за столом переговоров, был уверен Киссинджер, и до последнего дня надеялся на соглашение между НАТО касаемо результатов переговоров и конечного результата, в котором, в том числе, заинтересованы и страны Запада.

ТАКИХ ТАМ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮТ

Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Telegram-канале лестно отозвался об умершем политике, отметив вклад Киссинджера в советско-американские отношения.

«Ушел представитель эпохи, когда США руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями. Когда Вашингтон имел в своем арсенале дипломатию, а не только санкции. […]он войдёт в историю как выдающийся дипломат, твердо и умело отстаивавший интересы своей страны, пытавшийся даже на фоне нынешнего безумия и измельчания западных политиков возродить дипломатию и диалог», - написал Косачев.

В своем посте он также рассказал о личной встрече, которая, по признанию сенатора, произвела на него большое впечатление.

«Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают», - добавил политик.

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА

Среди главных достижения Киссинджера по сей день считается налаживание отношений с СССР и Китаем. Политику удалось достичь договоренности между лидерами Советского Союза и США по сокращению стратегического вооружения.

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За столь значимый успех во внешней политике Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира – так оценили его вклад в мирное урегулирование международных конфликтов.

Константин Косачев назвал полученную Киссинджером премию спорной.

«Разумеется, было и немало темных пятен в его биографии: причастность к операции по свержению демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде, к гибели мирных людей в Камбодже и многое другое», - подытожил сенатор.

Сам Киссинджер в одной из речей про свою страну красноречиво, непривычно честно заявил, что «быть врагом США опасно, а другом – смертельно»... Прав был все-таки Константин Иосифович: таких там действительно больше не делают.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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