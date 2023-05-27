Киссинджер: Конфликт на Украине произошел из-за стремления принять ее в НАТО

По словам экс-главы Госдепартамента, Россия на протяжении сотен лет обладала значительным влиянием на государства в своем регионе. При этом Москва занимала двойственную позицию по отношению к Европе, интересуясь развитием отношений с ней и опасаясь угрозы с Запада.

«Я считаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой», - подчеркнул Киссинджер.

В то же время политик отметил, что Вашингтон «абсолютно прав» в том, что противостоит РФ. По словам Киссинджера, украинский конфликт «предотвратил атаку России на союзные страны в Европе».

