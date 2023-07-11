Киссинджер заявил пранкерам, что считал Украину причастной к взрывам на «Северного потока-2»

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что считал Украину причастной к подрывам «Северного потока-2». Видео с розыгрышем, где пранкеры представились Владимиром Зеленским, опубликовано на Rutube.

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«Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить», - сказал Киссинджер.

Во время разговора он также заявил, в США не верят, что Украина вернет Крым. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2

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