Киссинджер заявил пранкерам, что считал Украину причастной к взрывам на «Северного потока-2»
11 июля 202313:13
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что считал Украину причастной к подрывам «Северного потока-2». Видео с розыгрышем, где пранкеры представились Владимиром Зеленским, опубликовано на Rutube.
«Если честно, я думал, это вы. Но я не стал бы вас за это винить», - сказал Киссинджер.
Во время разговора он также заявил, в США не верят, что Украина вернет Крым. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru