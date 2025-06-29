СМИ: Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с Ираном

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Ирана, сообщает NBC News.

Трамп заявил, что иранские власти хотят встретиться с ним как можно скорее

По данным телеканала, это произойдет в ближайшие дни. Главная тема - прекращение Тегераном обогащения урана в обмен на смягчение санкций.

Ранее стало известно, что удары США по Фордо не уничтожили уран, а изолировали доступ к нему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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