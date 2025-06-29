СМИ: Новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя
Новая поставка танков Abrams американского производства из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя, сообщает Military Watch Magazine.
Издание пишет, что в отличие от новых танков Abrams, ранее переданных США, 49 танков из Австралии прослужили десятилетия и сильно изношены, что значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию. Кроме того, боевые машины имеют слабозащищенную крышу, а потому малоэффективны в условиях современной войны с широким использованием беспилотников.
Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что техника находится в пути. Он пообещал продолжить военную поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru