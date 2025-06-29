СМИ: Новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя

Издание пишет, что в отличие от новых танков Abrams, ранее переданных США, 49 танков из Австралии прослужили десятилетия и сильно изношены, что значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию. Кроме того, боевые машины имеют слабозащищенную крышу, а потому малоэффективны в условиях современной войны с широким использованием беспилотников.

Ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что техника находится в пути. Он пообещал продолжить военную поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

