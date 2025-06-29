Концерт «Алых парусов» собрал 100 тысяч человек

Концерт продлится 2 часа 40 минут. По традиции, губернатор Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в корабельную рынду. В текущем году на праздник по личному приглашению губернатора приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.

В 00.40 мск в акватории Невы прошло водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.

Ранее «Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

