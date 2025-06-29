Концерт «Алых парусов» собрал 100 тысяч человек
В Санкт-Петербурге концерт праздника выпускников школ «Алые паруса», состоявшийся на Дворцовой площади, собрал 100 тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Концерт продлится 2 часа 40 минут. По традиции, губернатор Александр Беглов приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в корабельную рынду. В текущем году на праздник по личному приглашению губернатора приехали более 500 ребят из Абхазии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Кубы, Венесуэлы, стран Африки.
В 00.40 мск в акватории Невы прошло водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» под алыми парусами.
Ранее «Алые паруса» стали лидерами голосования проекта «Достижения.рф», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт «Алых парусов» собрал 100 тысяч человек
- Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией
- Дудаев: Путин провел встречу с сыном Кадырова
- СМИ: Миру стоит прислушаться к словам Путина
- Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Заворотнюк
- Российская молодежь считает кумирами Илона Маска и Человека-паука
- Солдаутом по «Лужникам»: Баста собрал 75 тысяч зрителей в первый день
- Путин назвал недостаточно высокими зарплаты в студотрядах
- Татьяна Ким оказалась единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира
- Онлайн-кинотеатры выдвинули свои требования к закону о прокатных удостоверениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru