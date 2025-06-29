Субсидии на ЖКУ могут стать доступней

Инициатива принадлежит главе комитета по соцполитике Ярославу Нилову. Субсидия на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг является одной из мер соцоддержки граждан, которая предоставляется и финансируется из бюджета субъекта. Депутат указал, что в настоящее время размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают субъекты, которые также могут установить его ниже федерального стандарта, но не выше.

Богатые регионы, например Москва, понизили этот показатель до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он остается на федеральном уровне - 22%. Нилов отметил, что это создает неравенство. Он уверен, что принятие законопроекта снизит социальную напряженность в обществе.

Ранее в Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

