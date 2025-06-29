Субсидии на ЖКУ могут стать доступней
В Госдуму внесут проект закона, которым предлагается понизить действующий федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов россиян на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в совокупном доходе семьи для граждан с 22% до 15%, для пенсионеров и многодетных семей — до 10%, сообщает РИА Новости.
Инициатива принадлежит главе комитета по соцполитике Ярославу Нилову. Субсидия на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг является одной из мер соцоддержки граждан, которая предоставляется и финансируется из бюджета субъекта. Депутат указал, что в настоящее время размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают субъекты, которые также могут установить его ниже федерального стандарта, но не выше.
Богатые регионы, например Москва, понизили этот показатель до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он остается на федеральном уровне - 22%. Нилов отметил, что это создает неравенство. Он уверен, что принятие законопроекта снизит социальную напряженность в обществе.
Ранее в Госдуме пообещали рекордный рост тарифов ЖКХ для москвичей с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Новые поставки Abrams Киеву не изменят ситуацию на поле боя
- Сын Трампа не исключил участие в выборах президента США
- Субсидии на ЖКУ могут стать доступней
- На Сумском направлении найдена несуществующая бригада ВСУ
- Участники протестов в Белграде призвали к уничтожению Сербии
- Концерт «Алых парусов» собрал 100 тысяч человек
- Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией
- Дудаев: Путин провел встречу с сыном Кадырова
- СМИ: Миру стоит прислушаться к словам Путина
- Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Заворотнюк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru