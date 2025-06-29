Анализ данных о жертвах со стороны украинской армии выявил упоминания о 168-й бригаде. Официально такого подразделения нет. Солдат из этого формирования уже перебрасывают в зону активных боевых действий.

Родственники павших на этом направлении военнослужащих так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может быть связано с попытками скрыть хаос в армии и реальными потерями.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

