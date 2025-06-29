На Сумском направлении найдена несуществующая бригада ВСУ
Несуществующую бригаду Вооруженных сил Украины обнаружили на Сумском направлении, сообщает РИА Новости.
Анализ данных о жертвах со стороны украинской армии выявил упоминания о 168-й бригаде. Официально такого подразделения нет. Солдат из этого формирования уже перебрасывают в зону активных боевых действий.
Родственники павших на этом направлении военнослужащих так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может быть связано с попытками скрыть хаос в армии и реальными потерями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru