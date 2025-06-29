Сын Трампа не исключил участие в выборах президента США
Сын действующего американского лидера Дональда Трампа Эрик июня заявил Financial Times, что его путь на пост главы США будет легким.
«…То есть, я думаю, я мог бы это сделать», — сказал он, отметив, что другие члены семьи тоже могли бы заполучить пост президента США.
41-летний сын Трампа считался менее политически настроенным, чем его старшие братья и сестры. Вместо карьеры в политике в 2017 году он сосредоточился на семейном бизнесе.
Ранее стал известен список из семи возможных претендентов на роль преемника Дональда Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru