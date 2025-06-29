Сын Трампа не исключил участие в выборах президента США

«…То есть, я думаю, я мог бы это сделать», — сказал он, отметив, что другие члены семьи тоже могли бы заполучить пост президента США.

41-летний сын Трампа считался менее политически настроенным, чем его старшие братья и сестры. Вместо карьеры в политике в 2017 году он сосредоточился на семейном бизнесе.

Ранее стал известен список из семи возможных претендентов на роль преемника Дональда Трампа для выдвижения от республиканцев на выборах в 2028 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

