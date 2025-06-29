Участники протестов в Белграде призвали к уничтожению Сербии
Участники протестов в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, сообщила в соцсети Х экс-премьер Ана Брнабич.
«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», — написала она.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции забросали кордон полиции петардами и разными предметами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.
Глава МВД Сербии Ивица Дачич ранее осудил нападение протестующих в Белграде на полицию и пообещал задержать всех причастных к беспорядкам.
Ранее визит Вучича на Украину объяснили попыткой успокоить протесты в Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru