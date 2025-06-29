В июле у россиян увеличится размер пенсии

Прежде всего, это затронет тех, кому в июне отпраздновал 80-летие. Фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории составит 17 815,4 рублей в месяц. Также увеличение коснется тех, кому в июне установили первую группу инвалидности. Доплата за уход составит 1 тыс. 314 рублей.

Если у пенсионера есть иждивенцы, с июля на каждого начислят 2 969 рублей 23 копейки к основной пенсии.

Ранее стало известно, что россияне могут получить две пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

