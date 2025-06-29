Мерц заявил, что не планирует звонить Путину из-за опасений

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил Süddeutsche Zeitung, что не собирается общаться по телефону с президентом России Владимиром Путиным из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине.

Канцлер Германии Мерц призвал усилить санкции против России

По его словам, Москва активизировала боевые действия после визита в Москву главы правительства Венгрии Виктора Орбана и после телефонного разговора с Путиным экс-канцлера Германии Олафа Шольца.

Так Мерц ответил на вопрос, планирует ли он позвонить российскому президенту.

Также канцлер сказал, что в жителях Германии укоренился страх войны с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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