Мерц заявил, что не планирует звонить Путину из-за опасений

По его словам, Москва активизировала боевые действия после визита в Москву главы правительства Венгрии Виктора Орбана и после телефонного разговора с Путиным экс-канцлера Германии Олафа Шольца.

Так Мерц ответил на вопрос, планирует ли он позвонить российскому президенту.

Также канцлер сказал, что в жителях Германии укоренился страх войны с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

