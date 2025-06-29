Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией
29 июня 202501:33
В жителях Германии укоренился страх войны с Россией, сообщил изданию Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он указал, что сам не опасается военной конфронтации. Мерц отметил, что следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».
На этом фоне канцлер призвал вооружать страну, так как армия по-прежнему испытывает дефицит людей и техники.
Ранее Мерц призвал усилить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru