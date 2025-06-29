Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией

В жителях Германии укоренился страх войны с Россией, сообщил изданию Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

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Он указал, что сам не опасается военной конфронтации. Мерц отметил, что следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».

На этом фоне канцлер призвал вооружать страну, так как армия по-прежнему испытывает дефицит людей и техники.

Ранее Мерц призвал усилить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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