Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией

Он указал, что сам не опасается военной конфронтации. Мерц отметил, что следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России».

На этом фоне канцлер призвал вооружать страну, так как армия по-прежнему испытывает дефицит людей и техники.

Ранее Мерц призвал усилить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

