«Лондонская шваль»: Российских олигархов предупредили о «прессинге» Кремля

По его словам, представителей российского бизнеса на сегодняшний день не ждут европейские страны. Салин также подчеркнул, что жесткие слова Пескова в сторону Лондона также могут быть обусловлены оказанием активной поддержки Украине.

«Красноречивый сигнал представители российского бизнеса получают не столько от слов Пескова, сколько от самих европейских властей о том, что их не желают там видеть. Одно дело слова Пескова, а другое – когда у тебя арестовывают значительную часть активов. Некоторые из них жаловались, что не хватает даже на уборщицу и водителя. Жесткие слова Пескова обусловлены также тем, что российские власти недовольны активной ролью Великобритании в поддержке Украины. Даже США ведут себя менее активно, чем Великобритания. Если смотреть по той помощи, которую она оказывает Украине напрямую, то она идет в авангарде поддержки, даже обходя США», - резюмировал Салин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ограничительные меры, введенные в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем. По ее словам, снять санкции с предпринимателей будет невероятно сложно.

