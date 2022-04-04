«Лондонская шваль»: Российских олигархов предупредили о «прессинге» Кремля
Властям России необходимо, чтобы представители бизнеса находились на территории Великобритании, иначе их начнут «прессовать», заявил в эфире НСН политолог Павел Салин.
Представители крупного российского бизнеса в Великобритании уже ищут другие страны для ведения своего дела с похожим уровнем комфорта, однако в случае смены их локации власть России может начать оказывать давление, заявил политолог Павел Салин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лондон за предыдущие 20 лет стал оазисом для преступников. По его словам, в Лондоне собирается «вся шваль, которая где-то наворовала деньги». Павел Салин отметил, что слова Пескова не относятся к российскому бизнесу в Великобритании и подчеркнул, что его представители для власти там необходимы.
«Многие представители купного бизнеса, которые пока еще имеют интерес на территории Великобритании, Кремлю необходимы. И как мы видим по роли Романа Абрамовича (участвует в переговорах с Украиной - прим. НСН), не просто необходимы, но и активно используются. Однако многие представители бизнеса, которых прищемили в Европе и Великобритании, ищут юрисдикции с похожим уровнем комфорта, но где их не будут преследовать. Сейчас популярностью среди них пользуется Ближний Восток и Эмираты. Если нужные власти олигархи дружно зачистят концы в Великобритании и сменят юрисдикцию, условно, на Дубай, то все, для них не возникнет рисков. Но тогда какие-то подвижки возможны, и то я не уверен насчет уголовных дел. Скорее всего, в явочном порядке начнут после многократных предупреждений прессовать», - сказал Салин.
По его словам, представителей российского бизнеса на сегодняшний день не ждут европейские страны. Салин также подчеркнул, что жесткие слова Пескова в сторону Лондона также могут быть обусловлены оказанием активной поддержки Украине.
«Красноречивый сигнал представители российского бизнеса получают не столько от слов Пескова, сколько от самих европейских властей о том, что их не желают там видеть. Одно дело слова Пескова, а другое – когда у тебя арестовывают значительную часть активов. Некоторые из них жаловались, что не хватает даже на уборщицу и водителя. Жесткие слова Пескова обусловлены также тем, что российские власти недовольны активной ролью Великобритании в поддержке Украины. Даже США ведут себя менее активно, чем Великобритания. Если смотреть по той помощи, которую она оказывает Украине напрямую, то она идет в авангарде поддержки, даже обходя США», - резюмировал Салин.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ограничительные меры, введенные в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем. По ее словам, снять санкции с предпринимателей будет невероятно сложно.
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