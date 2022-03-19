Глава МИД Британии усомнилась в возможности снятия санкций с российских бизнесменов

В интервью газете The Times глава МИД отметила, что «не видит» ситуации, при которой попавший под санкции бизнесмен Роман Абрамович смог бы вернуться в Британию.

«Сделать это (снять санкции с предпринимателей — НСН) будет невероятно сложно», — заявила Трасс.

Министр добавила, что западным странам следует продолжать оказывать санкционное давление на РФ, при этом поставляя вооружение на Украину.

