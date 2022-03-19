Глава МИД Британии усомнилась в возможности снятия санкций с российских бизнесменов

Ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации РФ на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Великобритания ввела санкции против руководства ряда компаний РФ

В интервью газете The Times глава МИД отметила, что «не видит» ситуации, при которой попавший под санкции бизнесмен Роман Абрамович смог бы вернуться в Британию.

«Сделать это (снять санкции с предпринимателей — НСН) будет невероятно сложно», — заявила Трасс.

Министр добавила, что западным странам следует продолжать оказывать санкционное давление на РФ, при этом поставляя вооружение на Украину.

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ТЕГИ:ПредпринимателиСанкции Против РоссииВеликобритания
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