Глава МИД Британии усомнилась в возможности снятия санкций с российских бизнесменов
Ограничительные меры, введенные Великобританией в отношении российских предпринимателей на фоне спецоперации РФ на Украине, вряд ли могут быть отменены в обозримом будущем. Об этом заявила министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.
В интервью газете The Times глава МИД отметила, что «не видит» ситуации, при которой попавший под санкции бизнесмен Роман Абрамович смог бы вернуться в Британию.
«Сделать это (снять санкции с предпринимателей — НСН) будет невероятно сложно», — заявила Трасс.
Министр добавила, что западным странам следует продолжать оказывать санкционное давление на РФ, при этом поставляя вооружение на Украину.
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