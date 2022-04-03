Лондон пообещал наращивать санкционное давление на Россию вместе с Украиной

Лондон и Киев согласились с необходимостью продолжать усиливать давление на Россию с помощью санкций, следует из заявления канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по итогам его телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Оба лидера согласились с важностью продолжать ужесточать санкции с целью усиления экономического давления» на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию», следует из документа.

Предпринимаемые британскими властями действия в отношении кризиса на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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