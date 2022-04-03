Лондон пообещал наращивать санкционное давление на Россию вместе с Украиной

«Оба лидера согласились с важностью продолжать ужесточать санкции с целью усиления экономического давления» на Москву «до тех пор, пока российские войска не покинут украинскую территорию», следует из документа.

Предпринимаемые британскими властями действия в отношении кризиса на Украине направлены на эскалацию ситуации в регионе. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

