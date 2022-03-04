СМИ: В Британии предложили размещать беженцев в домах российских олигархов

Так, газета отмечает, что министр жилищного строительства Британии Майкл Гоув уже поручил чиновникам разработать план национализации многомиллионных домов без компенсации их российским владельцам.

Ранее президент США Джо Байден пригрозил российским олигархам конфисковать их имущество - яхты, виллы и частные самолеты - и «расследовать преступления», якобы совершенные ими. Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Байден специально угрожает изъятием имущества у российских олигархов, чтобы надавить на Россию и повлиять на ход военной операции на Украине.

