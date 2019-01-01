Путин и Трамп обсуждают, как мир будет жить дальше
В эти минуты Владимир Путин и Дональд Трамп проводят встречу в Осаке. Эксперты НСН разошлись в оценке результативности переговоров политиков.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись репликами перед открытием саммита G20 в Осаке. Политики оживленно разговаривали, когда шли на церемонию фотографирования. Однако, пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран в этот момент не обсуждали никаких вопросов, а лишь поприветствовали друг друга.
И только в эти минуты Путин и Трамп сели за стол переговоров, чтобы обсудить ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине, контроль над вооружениями, двусторонние отношения, а также тему якобы «вмешательства» России в выборы в 2016 году. Глава Белого дома ранее заявлял, что ожидает «хорошего разговора».
Противоположной точки зрения придерживается президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. В эфире НСН призвал не ждать от встречи Путина и Трампа судьбоносных решений.
«Сейчас в Вашингтоне начало предвыборной кампании. И любой жест Трампа в сторону улучшения отношений с Россией будет немедленно воспринят как предательство, измена, подтверждение сговора. Поэтому Трампу нужно быть очень осторожным. Скорее всего, будут некие общие фразы. Трамп неоднократно повторял, что улучшение интересов с Россией – в интересах Соединенных Штатов. Скорее, это символический акт, заявка на будущее. Если Трамп победит на выборах в будущем году, только после этого можно ожидать каких-то конкретных шагов в направлении снятия санкций, разоружения, в области кибербезопасности. Все это откладывается до ноябрьских выборов 2020 года», - сказал он.
Тем не менее, противники Трампа будут продолжать его «травить», независимо от завершения расследования спецпрокурора Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Такое мнение высказал НСН журналист-американист Михаил Таратута.
«Смягчения санкций для России не ожидается никакого. Если говорить о взаимоотношениях с Россией, надо понимать, что у Трампа связаны руки на русском направлении. Хотя внешняя политика, по Конституции США, является прерогативой президента, Конгресс основательно вмешался в этот процесс, введя новые законы, которые не позволяют Трампу самостоятельно снять санкции или предпринять иные действия.
Однако, как утверждают эксперты, эта встреча, прежде всего, нужна самому Трампу. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
«Встреча будет призвана сыграть символическую роль – показать, что Трамп за эти 2,5 года вырос с ведущего мирового лидера. Но за 2,5 года Трампу не дали построить с Россией продуктивные отношения. Да, такая встреча Трампу нужна по предвыборным соображениям. После того, как комиссия Мюллера его фактически оправдала, не найдя сговора между Россией и его предвыборным штабом, вопрос встречи с Путиным становится актуальным для Трампа, чтобы добиваться продления мандата: вот, мне что-то не удалось на первом сроке, сделаю на втором. Такое часто бывает в Америке», - считает американист.
Сам Владимир Путин считает встречу с Трампом хорошей возможностью продолжить диалог. По его словам, ему и президенту США «есть о чем поговорить».
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