Путин и Трамп обсуждают, как мир будет жить дальше

«Сейчас в Вашингтоне начало предвыборной кампании. И любой жест Трампа в сторону улучшения отношений с Россией будет немедленно воспринят как предательство, измена, подтверждение сговора. Поэтому Трампу нужно быть очень осторожным. Скорее всего, будут некие общие фразы. Трамп неоднократно повторял, что улучшение интересов с Россией – в интересах Соединенных Штатов. Скорее, это символический акт, заявка на будущее. Если Трамп победит на выборах в будущем году, только после этого можно ожидать каких-то конкретных шагов в направлении снятия санкций, разоружения, в области кибербезопасности. Все это откладывается до ноябрьских выборов 2020 года», - сказал он.

Тем не менее, противники Трампа будут продолжать его «травить», независимо от завершения расследования спецпрокурора Мюллера о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Такое мнение высказал НСН журналист-американист Михаил Таратута.

«Смягчения санкций для России не ожидается никакого. Если говорить о взаимоотношениях с Россией, надо понимать, что у Трампа связаны руки на русском направлении. Хотя внешняя политика, по Конституции США, является прерогативой президента, Конгресс основательно вмешался в этот процесс, введя новые законы, которые не позволяют Трампу самостоятельно снять санкции или предпринять иные действия.

Однако, как утверждают эксперты, эта встреча, прежде всего, нужна самому Трампу. Об этом НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Встреча будет призвана сыграть символическую роль – показать, что Трамп за эти 2,5 года вырос с ведущего мирового лидера. Но за 2,5 года Трампу не дали построить с Россией продуктивные отношения. Да, такая встреча Трампу нужна по предвыборным соображениям. После того, как комиссия Мюллера его фактически оправдала, не найдя сговора между Россией и его предвыборным штабом, вопрос встречи с Путиным становится актуальным для Трампа, чтобы добиваться продления мандата: вот, мне что-то не удалось на первом сроке, сделаю на втором. Такое часто бывает в Америке», - считает американист.

Сам Владимир Путин считает встречу с Трампом хорошей возможностью продолжить диалог. По его словам, ему и президенту США «есть о чем поговорить».

