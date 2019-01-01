«Обойдутся общими фразами». Зачем Трамп встречается с Путиным в Осаке

Президент Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в японской Осаке 28 июня. Встреча должна начаться в 14 часов по местному времени, продлится она примерно час. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что президенты обсудят конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине, а также иранскую проблему.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН призвал не ждать от встречи Путина и Трампа судьбоносных решений.