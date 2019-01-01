«Обойдутся общими фразами». Зачем Трамп встречается с Путиным в Осаке
Президент Американского института в Москве в эфире НСН призвал не ждать от саммита судьбоносных решений.
Президент Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в японской Осаке 28 июня. Встреча должна начаться в 14 часов по местному времени, продлится она примерно час. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что президенты обсудят конфликты в Сирии, Афганистане, Венесуэле, на Украине, а также иранскую проблему.
Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН призвал не ждать от встречи Путина и Трампа судьбоносных решений.
«Сейчас в Вашингтоне начало предвыборной кампании. И любой жест Трампа в сторону улучшения отношений с Россией будет немедленно воспринят как предательство, измена, подтверждение сговора. Поэтому Трампу нужно быть очень осторожным. Скорее всего, будут некие общие фразы. Трамп неоднократно повторял, что улучшение интересов с Россией – в интересах Соединенных Штатов. Скорее, это символический акт, заявка на будущее. Если Трамп победит на выборах в будущем году, только после этого можно ожидать каких-то конкретных шагов в направлении снятия санкций, разоружения, в области кибербезопасности. Все это откладывается до ноябрьских выборов 2020 года», - сказал он.
Отметим, встреча Путина и Трампа состоится в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Накануне планы главы Белого дома встретиться со своим российским коллегой подтвердили в администрации Трампа.
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