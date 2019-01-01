О чем на самом деле говорили Трамп и Путин
Американист назвал настоящую причину телефонного разговора между президентами США и России.
Политики и журналисты в США отрицательно оценили результаты переговоров президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Главу Соединенных Штатов подозревают в госизмене и называют пресс-секретарем Путина.
Речь идет, в первую очередь, о реакции на обсуждение доклада Мюллера по поводу возможного сговора Трампа с Россией и влияния русских хакеров на ход выборов в США.
Журналист-американист Михаил Таратута в эфире НСН считает, что президент США Дональд Трамп хотел узнать о результатах переговоров российского лидера Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном, которые состоялись в рамках первого визита представителя Северной Кореи в Россию.
«Были консультации относительно корейского вопроса. Думаю, это и была главная цель разговора. Остальная повестка – побочные темы. Для меня понятно, что американцы с Северной Кореей не договорятся об уничтожении ядерного оружия в обмен на снятие санкций, потому что оно – единственная защита и гарантия безопасности для режима Ким Чен Ына, и никогда в жизни он эту гарантию не отдаст. Тем более, американцы могут сегодня предлагать снять санкции, а завтра – снова их ввести», - считает эксперт.
«У Трампа связаны руки на русском направлении»
Михаил Таратута отметил, что итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина не изменят взаимоотношений между США и Россией с учетом противодействия процессу сближения двух государств в Соединенных Штатах.
«Смягчения санкций для России не ожидается никакого. Если говорить о взаимоотношениях с Россией, надо понимать, что у Трампа связаны руки на русском направлении. Хотя внешняя политика, по Конституции США, является прерогативой президента, Конгресс основательно вмешался в этот процесс, введя новые законы, которые не позволяют Трампу самостоятельно снять санкции или предпринять иные действия. Ничего он сам не может на русском направлении Какие-то изменения могут быть только после того, как общий климат взаимоотношений между нашими странами изменится », - заявил американист.
По его мнению, лидеры государств также могли обсуждать выполнение условий о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), но их итог, скорее всего, также весьма пессимистичен.
«Если удастся сохранить СНВ-III, договор между Россией и США о стратегических ракетах, срок действия которого завершается в 2021 году, это уже было бы хорошо, потому что очень американская администрация нацелилась на то, чтобы его тоже уничтожить и заменить его нереальной идеей – договором с Китаем, который едва ли сядет за стол переговоров. Мне кажется, на данном этапе любой разговор между лидерами США и России не даст результата», - считает Михаил Татарута.
В заключение он отметил, что негативная реакция со стороны противников Дональда Трампа на любые его действия в США не является новой.
«Трампа как травили его противники, так и будут продолжать травить, независимо от тог, что он будет говорить. Задача его противников очень проста – отстранить Трампа от власти. Если не получится – хотя бы помешать работе его аппарата. Самое главное – не допустить переизбрания Трампа на следующий срок. В ход идет все, что угодно. Любые действия или слова Трампа выворачивают удивительным образом наизнанку как негативно настроенной прессой, так и политическими противниками в Демократической партии США. Что бы Трамп ни делал, он всегда не прав. Одно и то же продолжается более 2,5 лет», - отметил американист.
Ранее Михаил Таратута рассказал в эфире НСН, почему американские СМИ не будут извиняться перед Трампом.
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