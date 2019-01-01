О чем на самом деле говорили Трамп и Путин

По его мнению, лидеры государств также могли обсуждать выполнение условий о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), но их итог, скорее всего, также весьма пессимистичен.

«Если удастся сохранить СНВ-III, договор между Россией и США о стратегических ракетах, срок действия которого завершается в 2021 году, это уже было бы хорошо, потому что очень американская администрация нацелилась на то, чтобы его тоже уничтожить и заменить его нереальной идеей – договором с Китаем, который едва ли сядет за стол переговоров. Мне кажется, на данном этапе любой разговор между лидерами США и России не даст результата», - считает Михаил Татарута.

В заключение он отметил, что негативная реакция со стороны противников Дональда Трампа на любые его действия в США не является новой.

«Трампа как травили его противники, так и будут продолжать травить, независимо от тог, что он будет говорить. Задача его противников очень проста – отстранить Трампа от власти. Если не получится – хотя бы помешать работе его аппарата. Самое главное – не допустить переизбрания Трампа на следующий срок. В ход идет все, что угодно. Любые действия или слова Трампа выворачивают удивительным образом наизнанку как негативно настроенной прессой, так и политическими противниками в Демократической партии США. Что бы Трамп ни делал, он всегда не прав. Одно и то же продолжается более 2,5 лет», - отметил американист.

Ранее Михаил Таратута рассказал в эфире НСН, почему американские СМИ не будут извиняться перед Трампом.

