Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Отмечается, что тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Других подробностей не приводится.

Ранее, 9 февраля, воздушная тревога была объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области, сообщает НСН.

