Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога вновь объявлена в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Отмечается, что тревога также объявлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Других подробностей не приводится.

Ранее, 9 февраля, воздушная тревога была объявлена на юге Украины в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области, сообщает НСН.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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