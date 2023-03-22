Британские власти исключили ядерную эскалацию на Украине

По словам дипломата, Россия стала единственным государством в мире, заявившим о ядерных проблемах.

Клеверли подчеркнул, что поставки оружия с обедненным ураном необходимы исключительно для самообороны Украины.

Ранее депутат Госдумы Олег Морозов предостерег Киев от применения боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планируемые поставки Киеву таких снарядов говорят о том, что у некоторых западных политиков отсутствует инстинкт самосохранения.

