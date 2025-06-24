В России ввели штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно закону, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.

Также увеличены штрафы за несоблюдение маркировки размещаемых иноагентами материалов - теперь они составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).

Кроме того, закон предусматривает возможность заочного привлечения к административной ответственности в случае, если нарушение было совершено иноагентом за пределами РФ.

Ранее судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) из-за неоплаченных ею платежей за услуги ЖКХ, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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