В России ввели штрафы для иноагентов за несоблюдение требований Минюста
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране вводятся штрафы за несоблюдение иноагентами требований Минюста. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.
Также увеличены штрафы за несоблюдение маркировки размещаемых иноагентами материалов - теперь они составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (ранее от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).
Кроме того, закон предусматривает возможность заочного привлечения к административной ответственности в случае, если нарушение было совершено иноагентом за пределами РФ.
Ранее судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) из-за неоплаченных ею платежей за услуги ЖКХ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru