Москалькова: В Сумах остаются еще 32 жителя Курской области
24 июня 202514:45
С украинской территории были возвращены 132 перемещённых жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
На встрече с российским президентом Владимиром Путиным она указала, что из них 22 человека были возвращены благодаря встрече в Стамбуле.
«В Сумах остаётся ещё 32 человека», - сказала Москалькова.
Ранее Минобороны РФ заявили о возвращении в результате обмена пленными 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ жителей Курской области, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru