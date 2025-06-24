Москалькова: В Сумах остаются еще 32 жителя Курской области

С украинской территории были возвращены 132 перемещённых жителя Курской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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На встрече с российским президентом Владимиром Путиным она указала, что из них 22 человека были возвращены благодаря встрече в Стамбуле.

«В Сумах остаётся ещё 32 человека», - сказала Москалькова.

Ранее Минобороны РФ заявили о возвращении в результате обмена пленными 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ жителей Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияОбменКурская ОбластьТатьяна Москалькова

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