Госдума разрешила лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту

Законопроект, предоставляющий лицам без гражданства и иностранцам возможность заключать контракт с Минобороны РФ и служить в российской армии, был принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутата Слуцкого осудили за сравнение мигрантов с «сифилитиками и наркоманами»

Согласно документу, такие контракты будут заключаться либо до окончания периода мобилизации, либо до прекращения действия военного положения или истечения военного времени.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он необходим «в целях безотлагательности принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил РФ».

Ранее кабмин направил депутатам пакет законопроектов, направленных на защиту трудовых прав граждан, завершивших военную службу по мобилизации, контракту или в составе добровольческих формирований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Минобороны РФВооруженные Силы РФИностранцыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры