Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предполагающий увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в настоящее время за данное правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Принятый законопроект ужесточает наказание - придётся заплатить от семи тысяч до 10 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения, отказавшийся остановиться по требованию сотрудника полиции водитель не только заплатит максимальный штраф, но и может лишиться водительских прав на срок до полугода.
Ранее Верховный суд РФ признал допустимым отъезд с места ДТП с целью предотвращения образования на дороге затора, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru