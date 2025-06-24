Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предполагающий увеличение максимального штрафа за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции.

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Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в настоящее время за данное правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Принятый законопроект ужесточает наказание - придётся заплатить от семи тысяч до 10 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения, отказавшийся остановиться по требованию сотрудника полиции водитель не только заплатит максимальный штраф, но и может лишиться водительских прав на срок до полугода.

Ранее Верховный суд РФ признал допустимым отъезд с места ДТП с целью предотвращения образования на дороге затора, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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