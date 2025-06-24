В Минобороны РФ заявили об уничтожении 18 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО в период с 13:00 мск до 16:05 мск 24 июня уничтожили 18 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями

В ведомстве уточнили, что семь дронов сбили над территорией Воронежской области, ещё пять - над Ульяновской областью.

«По два беспилотника были уничтожены над территориями Пензенской и Курской областей, по одному - над Белгородской и Саратовской областями», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что ночью 24 июня дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 20 беспилотников ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПВОБеспилотникиМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры