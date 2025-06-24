Госдума расширила права ГИБДД по отзыву водительских прав

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект кабмина, который расширяет возможности ГИБДД по аннулированию уже выданных водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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В частности, права будут аннулированы в случае, если при внеочередном медобследовании или диспансеризации будут выявлены противопоказания к вождению. Также основанием станет неявка на медосвидетельствование.

Кроме того, законопроект предусматривает перевод водительской медсправки в электронный вид, но при желании водитель сможет получить её бумажном носителе.

Новые нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее Госдума одобрила увеличение штрафа за отказ остановить машину по требованию полиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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