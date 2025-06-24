Путин подписал закон о создании в РФ национального мессенджера

В России будет создан национальный многофункциональный цифровой сервис. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Шадаев: Презентация национального мессенджера пройдет летом 2025 года

Согласно документу, для создания сервиса следует использовать отечественное программное обеспечение. Ежедневно платформой должны пользоваться более 500 тысяч человек.

В законе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что сервис будет выполнять ещё и функции мессенджера, для общения будут использоваться русский язык, государственные языки входящих в состав РФ республик, иные языки народов страны.

Кроме того, предусмотрено предоставление государственных и коммерческих услуг.

Ранее глава Минцифрв Максут Шадаев заявил, что граждане смогут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов вместо бумажных «в простых бытовых ситуациях», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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