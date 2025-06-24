Путин подписал закон о создании в РФ национального мессенджера
В России будет создан национальный многофункциональный цифровой сервис. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, для создания сервиса следует использовать отечественное программное обеспечение. Ежедневно платформой должны пользоваться более 500 тысяч человек.
В законе, который опубликован на официальном портале правовой информации, также говорится, что сервис будет выполнять ещё и функции мессенджера, для общения будут использоваться русский язык, государственные языки входящих в состав РФ республик, иные языки народов страны.
Кроме того, предусмотрено предоставление государственных и коммерческих услуг.
Ранее глава Минцифрв Максут Шадаев заявил, что граждане смогут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов вместо бумажных «в простых бытовых ситуациях», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru