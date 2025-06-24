Путин ввел уголовную ответственность для дропперов
Дропперам, то есть подставным лицам, помогающим обналичивать украденные деньги, будет грозить уголовная ответственность. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, речь идёт о передаче из корыстной заинтересованности электронных средств платежей и доступа к ним.
В зависимости от тяжести преступления, дропперам будут грозит штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей, обязательные или исправительные работы. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.
Кроме того, до трёх лет тюрьмы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счёту или карте другому лицу или совершившему операции по его указанию.
Также Путин подписал закон, согласно которому родители или законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить в банке справки по счетам и вкладам подростков.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках борьбы с дропперами обсуждается разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека, пишут «Известия».
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