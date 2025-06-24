Путин ввел уголовную ответственность для дропперов

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, речь идёт о передаче из корыстной заинтересованности электронных средств платежей и доступа к ним.

В зависимости от тяжести преступления, дропперам будут грозит штрафы от 100 тысяч до миллиона рублей, обязательные или исправительные работы. Максимальное наказание - шесть лет лишения свободы.

Кроме того, до трёх лет тюрьмы будет грозить клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений доступ к банковскому счёту или карте другому лицу или совершившему операции по его указанию.

Также Путин подписал закон, согласно которому родители или законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить в банке справки по счетам и вкладам подростков.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках борьбы с дропперами обсуждается разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека, пишут «Известия».

