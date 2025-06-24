Трамп нецензурно раскритиковал нарушение перемирия между Израилем и Ираном
Израиль и Иран «так давно воюют между собой», что уже «ни черта не знают, что делают». Об этом журналистам заявил президент США Доналдь Трамп.
При этом на видео, которое было опубликовано Белым домом, американский лидер использовал гораздо более крепкое нецензурное английское выражение.
Также Трамп отметил, что нарушение перемирия со стороны Ирана могло быть непреднамеренным, а израильские военные лётчики просто дружелюбно «помашут крылом» иранцам.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что в последние часы исламская республика не запускала ракеты в сторону Израиля, напиминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru