В России разоблачили легенду о премиум-технике из Германии
Бытовая техника, представленная на российском рынке под различными премиум-брендами, на деле может оказаться обычным ширпотребом из Китая. Это выяснили сотрудники расследовательского проекта «SHOT Проверка».
В частности, журналисты связались с китайским заводом, который производит подобную технику. Представители предприятия подтвердили, что заказчику достаточно «поменять шильдик» — и устройство сразу станет «уникальным». При этом клиент сам тестирует свой заказ, а завод за качество работы ответственности не несёт.
Отмечается, что вся «немецкость» одного из популярных в РФ брендов заключается только в юрлице, которое зарегистрировано в Германии. При этом консультанты в магазинах называют китайское производство «международным».
Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян заявила, что сертификаты на подобную продукцию зачастую выдают компании, ранее уличённые в выдаче «серых сертификатов».
«Российские производители часто обращаются с запросом — сделать подешевле, но чтобы выглядело красиво... Мы очень много видели таких брендов», - указал эксперт по работе с китайским рынком Владислав Протасенко.
Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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