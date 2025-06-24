В России разоблачили легенду о премиум-технике из Германии

В частности, журналисты связались с китайским заводом, который производит подобную технику. Представители предприятия подтвердили, что заказчику достаточно «поменять шильдик» — и устройство сразу станет «уникальным». При этом клиент сам тестирует свой заказ, а завод за качество работы ответственности не несёт.

Отмечается, что вся «немецкость» одного из популярных в РФ брендов заключается только в юрлице, которое зарегистрировано в Германии. При этом консультанты в магазинах называют китайское производство «международным».

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян заявила, что сертификаты на подобную продукцию зачастую выдают компании, ранее уличённые в выдаче «серых сертификатов».

«Российские производители часто обращаются с запросом — сделать подешевле, но чтобы выглядело красиво... Мы очень много видели таких брендов», - указал эксперт по работе с китайским рынком Владислав Протасенко.

Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил, что кондиционеры почти на 100% выступают импортным товаром, Россия такую продукцию самостоятельно не производит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

