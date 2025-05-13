Братва, стреляйте друг друга: Эксперт объяснил, зачем России «костерок» в Ливии

В столице Ливии Триполи начались очередные столкновения. По одной из версий, солдаты военного подразделения аппарата поддержки стабильности (SSA) открыли огонь по войскам правительства национального единства (GNU). Поводом для этого стало убийство главы SSA Абдула Гани аль-Кикли. В городе был закрыт аэропорт. Виновных в убийстве пока не нашли. Различные источники утверждают, что это могут быть как местные разборки, так и вмешательство протурецких сил. Эксперт уверен, что причина смерти командира была банальной — борьба за потоки денег в городе.

«Я не вижу здесь причин для удивления. Различные группировки правильных пацанов, которые выясняют отношения с учетом вмешательства внешних сил. Столица Триполи фактически всегда делилась между несколькими бригадами вот этой братвы, которая делит контроль над ресурсами. Ничего удивительного нет — идет очередной этап борьбы за власть. Там действуют различные бригады под эгидой триполитанского правительства. Они часто выходили из-под контроля и регулярно вступали в стычки с берберами, и даже между собой из-за контроля над контрабандой», — отметил Балмасов.

Востоковед подчеркнул, что в стране фактически нет центральной власти со времен правления Муаммара Каддафи.

«Гражданская война в стране практически не прекращалась с 2011-го года. Тогда пала единая власть, которая до сих пор не восстановлена. С учетом активного вмешательства внешних сил, ни одна из сторон не может взять верх. Триполитанское правительство слабое, компромиссное, которое пришло к власти на алжирско-итальяно-турецких штыках. С ним мало кто считается, у него нет авторитета. На самом деле, оно не имеет реальной силы, чтобы без посторонней помощи удержать хотя бы запад Ливии», — добавил эксперт.

После свержения Каддафи в 2011 году страна продолжает находиться в состоянии войны. У нее есть два правительства. Одно из них базируется в столице Триполи и получает поддержку от ООН, а также было признано рядом западных стран.

Второй лагерь под руководством генерала Халифы Хафтара базируется в Бенгази. Альтернативное правительство было поддержано парламентом страны, а также Египтом, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны не признают друг друга и ведут вооруженную борьбу. Балмасов отметил, что конфликт между двумя лагерями продолжится, так как ни у кого из участников нет решающего преимущества друг над другом.