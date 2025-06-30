СМИ: Иранские чиновники ждали большего урона от ударов со стороны США

По данным газеты, разговор иранских чиновников предполагался приватным, представители Тегерана обменивались мнениями, почему удары по приказу американского президента Дональда Трампа оказались не столь «разрушительными и обширными», как они предполагали.

При этом газета указывает, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф на брифинге с конгрессменами заявил о том, что по оценкам американской разведки большая часть обогащенного Ираном урана вероятно погребена на объектах в Исфахане и Фордо.

По словам Трампа, у Тегерана могло быть четыре ядерных объекта, из которых один не был основным. Президент США не уточнил, какой именно четвертый ядерный объект Ирана он имеет в виду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

