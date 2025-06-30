Россия обеспокоена попытками втягивания Шпицбергена в военные приготовления

Россия обеспокоена из-за попыток втянуть архипелаг Шпицберген в военные приготовления Норвегии и союзников страны по НАТО. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов в беседе с РИА Новости.

«Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему... мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, видим попытки вовлечения Шпицбергена в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО», - подчеркнул дипломат.

По словам Корчунова, Москву беспокоит непрозрачность работы на Шпицбергене объектов двойного назначения, которые позволяют выполнять в том числе задачи военно-прикладного характера, такие как боевые действия в третьих странах. Посол подчеркнул, что Россия заинтересована в мирном использовании Арктики и призывает отказаться от шагов, провоцирующих искусственное нагнетание напряженности на архипелаге и в целом в регионе.

Между тем ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) предупредили, что архипелагу Шпицберген грозит деградация мерзлоты, пишет 360.ru. Она может начаться в ближайшие 30 лет.

