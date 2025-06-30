Над территорией России уничтожили 15 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, десять дронов сбили в Курской области, пять – над Азовским морем.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали два человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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