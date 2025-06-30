Над территорией России уничтожили 15 украинских БПЛА
30 июня 202507:33
Дежурные средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, десять дронов сбили в Курской области, пять – над Азовским морем.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область, пострадали два человека, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru