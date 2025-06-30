Экс-советник Пентагона: Иран заранее знал о планах США

По его словам, это произошло за два часа до начала бомбардировки ядерных объектов Ирана.

Тем временем, иранские чиновники ждали большего урона от ударов со стороны США. Американские власти перехватили звонок чиновников Ирана, которые упомянули об этом в телефонном разговоре между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

