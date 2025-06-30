Экс-советник Пентагона: Иран заранее знал о планах США

Вашингтон предупредил Тегеран об атаке заранее, сообщил в соцсети Х бывший советник Минобороны США Дуглас Макгрегор.

Трамп заявил, что у Ирана могло быть четыре ядерных объекта

По его словам, это произошло за два часа до начала бомбардировки ядерных объектов Ирана.

Тем временем, иранские чиновники ждали большего урона от ударов со стороны США. Американские власти перехватили звонок чиновников Ирана, которые упомянули об этом в телефонном разговоре между собой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
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