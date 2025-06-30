СМИ: По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся только один исполнитель

Непосредственный исполнитель теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал единственным из четырёх террористов, кто дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.

СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — следует из показаний обвиняемого. Остальные фигуранты полностью признали вину, однако раскаиваться не стали.

Исполнители теракта на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. За его выполнение обещали заплатить по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТеррористыТерактыКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры