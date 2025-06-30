СМИ: По делу о теракте в «Крокусе» раскаялся только один исполнитель
Непосредственный исполнитель теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал единственным из четырёх террористов, кто дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.
«Вину признал полностью. В содеянном раскаивается», — следует из показаний обвиняемого. Остальные фигуранты полностью признали вину, однако раскаиваться не стали.
Исполнители теракта на допросе признались, что организатором выступила украинская сторона. За его выполнение обещали заплатить по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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